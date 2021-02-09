Konya Tuzlukçu'da şiddetli deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Deprem; Ankara, Antalya, Eskişehir ve diğer çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4 ve 4.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 18.51'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

Öte yandan; Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Bakan Soylu'dan deprem açıklaması Konya'da yaşanan depremlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Konya ili Tuzlukçu ilçemizde 4.7 şiddetinde 7 km derinlikte deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.