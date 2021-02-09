BIST 1.544
DOLAR 7,07
EURO 8,57
ALTIN 417,85
HABER /  YEREL

Konya Tuzlukçu'da şiddetli deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Deprem; Ankara, Antalya, Eskişehir ve diğer çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4 ve 4.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 18.51'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

Öte yandan; Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Bakan Soylu'dan deprem açıklaması

Konya'da yaşanan depremlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. 

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Konya ili Tuzlukçu ilçemizde 4.7 şiddetinde 7 km derinlikte deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Şubat 2021)
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'ndaki test sürüşleri başladı
Miçotakis'in sözlerine ilk yanıt: Türk askeri Kıbrıs'ta barış gücüdür
Kuzey Kore'nin siber saldırılarla 300 milyon dolardan fazla para çaldığı iddia edildi
Marketlerde yeni dönem başlıyor herkesi ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı
Evlilik vaadiyle yurt dışından Mersin'e getirdiler! 31 kadını zorla...
İngiliz HSBC yıl sonu dolar/TL tahminini düşürdü! 7.10'dan 6.50'ye çekti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
Diyarbakır anneleri Başkan Savcı Sayan’a teşekkür etti
Yorumlar