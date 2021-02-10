Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etmişti! 'Müjde' günü geldi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" açıklamasının üzerine bugüne kilitlendi. Günlerdir merak edilen "Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?" sorusu bugün cevabını buluyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün ilan ettiği ve "Çarşamba günü Millete Sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözleriyle duyurduğu büyük gün resmen geldi ve gözler bugün açıklanacak müjdeye çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili ser verilip sır verilmezken yazışma gruplarında, sosyal medyada ve kulislerde birçok tahmin yürütülüyor. İşte Türkiye'nin gündeminde olan ve tahminler arasında yer alan konular...

Yerli aşı olabilir mi?

İlk olarak müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

Reform çalışmaları devam ediyor

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

Dün gelen uzay vizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

Ekonomik bir müjde olabilir

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.