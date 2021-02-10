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HABER /  DÜNYA

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti Kovid-19 aşısı oldu

 PERU Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye, Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.  

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Twitter hesabından Kovid-19 aşısı yapılırken fotoğrafını paylaşan Sagasti, "Bugün aşıların sağlıklı, güvenli ve hayat kurtarıcı olduğunu desteklemek için Perululara omuz verdim. Aşılar en iyi kalkandır. Umut ve güvenle aşı oldum. Sağlığımız için savaşanlara minnettarım. " ifadelerini kullandı. 

Ülkede toplam 1 milyon 191 bin 221 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 42 bin 667 kişi yaşamını yitirdi. 

Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na dün ulaşmıştı.

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