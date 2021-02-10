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Esenyurt'ta küfürleşme yüzünden çocukluk arkadaşını öldürdü

ESENYURT'ta çocukluk arkadaşlarının küfürleşme kavgası cinayetle sonuçlandı. Ölen gencin son fotoğrafında otomobilin camında 'ben en azından katilimi tanıyorum' yazısı dikkat çekti.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) isimli genç olaydan iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. İle sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbedede Çağlak çocukluk arkadaşı U.T’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Çağlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı
Çağlak’ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrası Çağlak’ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan arabanın camında, “Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vurduya gideceksin” yazması dikkat çekti.

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