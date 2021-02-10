Japonya'da milyonlarca doz koronavirüs aşısı çöpe atılacak

Japonya'da şırınga sorunu nedeniyle Pfizer-BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşısının milyonlarca dozunun çöpe atılacağı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülkedeki standart şırınganın aşı şişeciklerinin en dibinde kalan altıncı dozu çekemediğini duyurdu.

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürerken; salgına karşı geliştirilen aşılardaki teslimat ile yaşanan krize bir de şırınga sorunu eklendi.

Kovid-19'a karşı 144 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı almak için anlaşma yapan Japonya'da şırınga krize açtı. Ülkedeki şırıngaların büyük çoğunluğunun aşıların tutulduğu küçük şişelerin en dibinde kalan dozu çekemediği, bu yüzdende her bir şişedeki milyonlarca altıncı dozun çöpe atılacağı ifade edildi.

Aşılama kapasitesi 60 milyona düştü Öte yandan; Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, ülkede kullanılan standart şırıngaların şişeciklerdeki son dozu alamadığını ve bunu yapabilen şırıngalara da yeterli sayıda sahip olmadıklarını söyledi. Japon devlet ajansı Kyodo'ya konuşan Sağlık Bakanı Tamura'nın, "Japonya'daki şırıngalar sadece beş dozu çekebiliyor. Altı doz alabilen şırıngalarımızın hepsini kullanacağız ama bu yapılan aşı sayısı arttıkça yeterli olmayacak" ifadelerini kullandı. Pfizer aşı şişesindeki 6'ıncı ve son dozu çekemeyen şırıngalarındaki teknik problemden dolayı aşı kapasitesinin 60 milyon kişiye düştüğü ifade edilirken; hükümetin tıbbi ekipman üreticilerinden özel şırıngaların üretimini artırmalarını talep edeceği belirtildi.

ABD ve AB ülkelerinde de yaşanması tahmin ediliyor

Diğer yandan; ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde de yeterli sayıda bulunmadığını ve bu durumun şırıngalarının tedariki konusunda yeni bir yarışı başlatabileceği düşünülüyor.