MHP lideri Bahçeli Büyük Kurultay tarihini açıkladı

MHP lideri Bahçeli, partisinin Büyük Kurultayının 18 Mart'ta yapılacağını duyurdu. Bahçeli ayrıca, kurultayda aday olacağını da açıkladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "13.Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin kurulları müşterek toplantısı sonrasında, parti kurmaylarına yönelik kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, kurultay sürecine değinen Bahçeli, "Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar" ifadesini kullandı.