Yalova'da sahte oturma izni düzenleyen 3 Iraklı yakalandı

YALOVA'da yabancı uyruklu 13 kişiye düzenledikleri sahte belgeyle ikamet izni aldıran Irak uyruklu 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Göç İdaresinin polis ve vergi dairesi ile geçmişe yönelik ikamet alanların tespitine yönelik inceleme başlattığı öğrenilirken; 80 ilde 2000 dosya mercek altına alındı.

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YALOVA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak uyruklu A.A.K.A., M.J.A.A. ve İ.J.A.A.'nın şehir merkezindeki bir ofiste sahte evrak düzenledikleri bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz edilmesi gereken evrakların para karşılığı sahtesini düzenleyerek yabancı uyruklulara ikamet izni aldıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne son dönemlerde yapılan başvurular tek tek incelendi. Yabancı uyruklu 13 kişiye sahte belgeyle ikamet izni alındığı saptandı. Şüphelilerin 13 kişiden 1500 ile 2000 lira alarak sahte 'sağlık sigorta poliçesi' ile 'harç makbuzu' düzenledikleri ortaya çıktı. Iraklıların 2020 yılında yaklaşık 900 kişiye ise yasal yollardan 'sağlık sigorta poliçesi' ile 'harç makbuzu' aldırdığı belirlendi.

Sahte evraklarla ikamet izni alan 2 kişinin ihbarıyla başlatılan operasyonda 3 Iraklı iş yerlerinde gözaltına alındı, çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.