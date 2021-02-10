Siirt'te lüks Porsche cipe LPG takıldı

SİİRT'te piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan lüks cipe LPG takıldı. Araca monte edilen 42 litrelik yakıt tüpü 10 bin liraya mal oldu.

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SİİRT'te piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan lüks cipin sahibi, yakıt tüketiminin fazla olması nedeniyle aracına LPG sistemi taktırmaya karar verdi. Cip, Siirt'te araçlara LPG sistemi kuran Hakan Berberoğlu'na getirildi.

Araca takılan 42 litrelik yakıt tüpü 10 bin liraya mal olurken; Berberoğlu, Siirt'te ilk defa Porsche Cayenne S araca LPG taktıklarını söyledi. Türkiye de sayılı montajlardan birini yaptıklarını belirten işletme sahibi Hakan Berberoğlu, ilk kez 6 silindir 3200 motorlu bir araca LPG taktıklarını kaydetti.