Almanya'yı sarsan rapor: Ordu tehditlere hazır değil

Almanya Savunma Bakanlığı, hazırladığı raporda, Alman ordusunun yarının zorluklarına ve tehditlerine karşı yeterince hazır olmadığını yazdı.

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Almanya'da ordunun durumuna ilişkin hazırlan 8 sayfalık rapor, Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn ile Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından Federal Meclisteki ilgili komisyonlara sunuldu.

Raporda; güvenlik durumunun yanı sıra hızlı gelişen ekonomik ve teknolojik değişimde Alman ordusunun 'yeterli derecede finanse edilmediği, 'yeterince hazırlıklı olmadığı' ve 'tek taraflı olarak ülke dışındaki misyonlar için tertip edildiği' yazıyor.

"Alman ordusu tehditlere hazır değil" "Alman ordusu, yarının zorluklarına ve tehditlerine karşı bugün yeterince hazır değil" yazan raporda; Almanya'nın gelecekteki tehditlere karşı hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Raporda; Federal Mecliste her yıl güvenlik konularının konuşulduğu 'güvelik haftası' düzenlenmesi, mali durumun sağlamlaştırılması için ordu planlama yasasının çıkarılması ve ordunun tedarik yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesi talep edildi.

Hava savunması, Eurodrone ve nakliye helikopterine ilişkin projelere hız verileceği ve bu kapsamda 20 milyar avronun harcanacağına işaret edilen raporda; Kramp-Karrenbauer ve Zorn'un mayıs ayında ordunun gelecek planlarına ilişkin rapor sunacağı açıklandı.