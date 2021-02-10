Çift maske takmak işe yarıyor mu? ABD'de çarpıcı rapor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) verileri, çift maske kullanımının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmayı ciddi ölçüde artırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar, iki maskenin potansiyel olarak bulaşıcı partikülleri yüzde 92.5 oranında engelleyebildiğini ortaya çıktı.

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Dünyanın bugünlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en çok merak ettiği konuların başında çift maske kullanımı geliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) gelen yeni veriler, kumaş ya da kullan at cerrahi maskelerin çift olarak kullanımının Kovid-19'dan korunmayı ciddi ölçüde artırdığını gösterdi.

Araştırmacılar ayrıca tıbbi maske kullanımının etkisi artırmak için bazı yöntemler de açıkladı. Buna göre; maskenin kenarları içe doğru katlanabilir ve boşluğu azaltmak için lastiğe düğüm atılabilir.

CNN'in haberine göre; düğümlenmiş tıbbi maske, koronavirüsü içerme ihtimali olan ayresolları yüzde 63 oranında engelleyebiliyor. Bu işlem yapılmadığında ise bu oranın yüzde 42'de kalıyor.

Veriler, CDC'nin 'Hastalık ve Ölüm Haftalık Raporu'nda yer alırken; araştırmacıların çift maske kullanımını ve düğümleme yöntemini Ocak 2021'den bu yana test ettiği belirtildi.