BIST 1.547
DOLAR 7,06
EURO 8,57
ALTIN 417,13
HABER /  EKONOMİ

Tunus 465 milyon dolar kredi aldı! İlk ödemesi 3 yıl sonra

 Tunus hükümeti, 2021 yılı bütçesinin desteklenmesi amaçlı 14 finans kuruluşunun katılımıyla 465 milyon dolar kredi elde ettiğini duyurdu.  

Abone ol

Tunus Maliye Bakanlığından yapılana açıklamada, alınan kredinin 5 yıl vadeli olup ilk ödemesinin 3 yıl sonra, yılda bir ya da iki eşit taksit halinde ödenmeye başlanacağı belirtildi. 

Kredinin kaynaklarına ilişkin 14 kurumun katılımıyla olduğu dışında bilgi verilmeyen açıklamada, kredinin 150 milyon dolar ve 260 milyon avro olmak üzere toplam 465 milyon dolardan oluştuğu aktarıldı. 

Açıklamada, kredinin 2021 yılı bütçesine kaynak sağlamak amaçlı alındığı ifade edildi.

Tunus Parlamentosu, geçen 10 Aralık'ta, 2021 yılı bütçesi için 2.6 milyar dolar açıkla 19 milyar dolarlık bir bütçeyi onaylamıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da feci olay! Uzaklaştırma kararı aldıran eski sevgilisine bıçakla saldırdı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Konya'da kavşakta dönen TIR'a otomobil çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da kriz! Hedef Pfizer'dan son dozu çekemeyen şırınga yokluğu sebebiyle tutmayabilir
ABD yönetiminden Türkiye'ye S-400 mesajı
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Şubat Çarşamba)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den küçük çoban Şevki'ye hediye
Çift maske takmak işe yarıyor mu? ABD'de çarpıcı rapor
Türkiye'nin uzay kararı sonrası Rusya'dan flaş teklif
MHP lideri Bahçeli Büyük Kurultay tarihini açıkladı
Yorumlar