BIST 1.547
DOLAR 7,06
EURO 8,57
ALTIN 417,13
HABER /  YEREL

Kadıköy'de otomobil aydınlatma direğine çarptı! 1 yaralı var

KADIKÖY'de seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Yerinden sökülen aydınlatma direği bir iş yerinin üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza saat 02.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Üçkardeş'in kullandığı 34 DEJ 724 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen aydınlatma direği, bir iş yerinin üzerine devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar derhal sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Murat Üçkardeş ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

"Arabanın yan tarafı havaya kalktı, direğe kafadan girdi"

Kazayı gören Ege Yüce yaşananları; “ Biz orada çalışıyorduk, bir ses geldi. O arkadaş bağırdı, koşarak geldik baktık ki kaza olmuş. Arkadaş arabadan iniyordu aşağıya, kız bayağı bir yaralıydı. Ambulans geldi alıp götürdü zaten. Araba şöyle yan tarafı havaya kalktı, buraya kafalama girdi” şeklinde anlattı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'da kriz! Hedef Pfizer'dan son dozu çekemeyen şırınga yokluğu sebebiyle tutmayabilir
Şimdi Sevdikleriniz İçin Atasay'a Gelmenin Tam Tam Tam Zamanı! #TakSanaYakışanı
ABD yönetiminden Türkiye'ye S-400 mesajı
Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Şubat Çarşamba)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den küçük çoban Şevki'ye hediye
Türkiye'nin uzay kararı sonrası Rusya'dan flaş teklif
MHP lideri Bahçeli Büyük Kurultay tarihini açıkladı
Fatih Terim'den Arda Turan'a verilen cezaya tepki
Almanya'yı sarsan rapor: Ordu tehditlere hazır değil
Bakan Koca açıkladı! Salgında yeni döneme geçiliyor, ek tedbirler alınacak mı?
Yorumlar