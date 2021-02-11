Annelere 3.600 TL destek! İşte yarım çalışma uygulamasının detayları

Hükümetin, kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütmesi için başlattığı yarım çalışma ödeneğine talep artarak devam ediyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere yönelik yarım çalışma desteğinden yararlananların sayısı 4 yılda 31 bini geçti. Bu yıl çalışan annelere ödenen yarım çalışma desteği de artarken, ilk kez doğum yapanlara analık izni sonrası 3 bin 600 liraya yakın ödeme yapılıyor.

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Bu yıl çalışan annelere ödenen yarım çalışma desteği arttı. İlk kez doğum yapanlara analık izni sonrası 3 bin 600 liraya yakın ödeme yapılıyor. Dört yılda 31 bin kişi destek aldı. Bu ödenekten yararlananlara şu ana kadar yaklaşık 84 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı.

Gelir kaybına telafi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın çalışanların çalışma hayatında tutulmasına önem verdiklerini belirterek, "Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğiyle, kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek oluyoruz" dedi. Selçuk, bu ödenekle yarım çalışma nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının kısmen de olsa telafi edilmesi ve kadın işçilerin çalışma hayatı içinde tutulmasını amaçladıklarını söyledi.

Yarım günü devletten

Yarım çalışma ödeneği ile 60 ile 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlanıyor. Kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerekiyor. Sigortalı çalışırken doğum yapan kadınlar analık izninin ardından birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda da 6 ay süreyle yarım gün çalışarak tam maaş alabiliyor.

Engelli çocuğu bulunanlar için bu süre 12 ay olarak uygulanırken, çoğul gebeliklerle 30'ar gün ekleniyor. Doğum ya da evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı da günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar ödeniyor. Belirlenen asgari ücret 3 bin 577 lira; günlük 119.23 lira. İŞKUR üzerinden 15 günlük süre için ödenen tutar bin 788 lirayı buluyor. Yarım çalışma ödeneğinde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yok. Böylece anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor. Ödenen tutar da 3 bin 577 TL.

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkândan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları işyerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. Yarım çalışma uygulaması işverenin onayına bağlı bulunmuyor.

Yarım çalışmanın koşulları

Sabah'ın haberine göre çalışanın adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması zorunluluğu bulunuyor. Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Yarım çalışma süresi birinci doğumda 60 gün, ikincide 120, sonraki doğumlarda ise 180 gün. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuk engelliyse bu süre 360 gün.

