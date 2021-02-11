Fenerbahçe, Arsene Wenger ile görüştü! Erol Bulut yolcu
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir maçından sonra Mesut Özil vasıtasıyla Fransız teknik adam Arsene Wenger'le telekonferans yoluyla görüşüldüğü öğrenildi.Abone ol
Ligde Galatasaray'a 1-0 mağlup olduktan sonra kupada Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de oynanan kötü futbolun yanı sıra geleceğe dair umut vermeyen futbol anlayışı teknik direktör Erol Bulut'un koltuğunun sallanmasına neden oldu hatta taraftalar genç hocayı istifaya davet etti.
Fenerbahçe'nin cumartesi günü Karagümrük'e de yenilmesi halinde Erol Bulut'la yollarını ayıracağı iddia edildi. Bir numaralı adayın ise FIFA'da Küresel Futbol Geliştirme Şefi olarak görev yapan Arsene Wenger olduğu ileri sürüldü.
Telekonferans yoluyla görüşüldü
Fotomaç'ta yer alan iddiaya göre; hatta önceki gece kupadan elendikleri Medipol Başakşehir maçından sonra Mesut Özil vasıtasıyla Wenger'le telekonferans yoluyla görüşüldüğü öğrenildi. Fenerbahçe 71 yaşındaki Arsene Wenger'i geniş yetkiler vererek FIFA'dan koparıp takımın başına getirmeyi planlıyor.
Daha önce görüşmüşlerdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Mesut Özil'in imza töreninde Arsene Wenger ile Mesut transferi için görüştüklerini çok olumlu bir insan olduğunu ifade etmişti.