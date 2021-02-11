Buse Varol kaç yaşında daha önce evlendi mi? Buse Varol dizileri

Seren Serengil'in Alişan ile evlenip kendini garantiye aldığı dediği oyuncu Buse Varol kimdir, daha önce hiç evlendi mi ve hangi dizilerde rol aldı soruları merak konusu oldu. İşte ikinci kez anne olan Alişan'ın eşi Buse Varol hakkında merak edilenler...

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Bir magazin programında yorumcu olan Seren Serengil'in Buse iyi bir oyuncu değildi, Alişan ile evlenerek kendini garantiye aldı demesi bugün magazin basının gündemi oldu. Birçok kişi Buse Varol'un hayatını merak etti. Daha önce oyuncu Can nergis ile birlikte olan ve ilişkileri 2 yıl süren Buse Varol daha önce evlendi mi, eski eşi var mı? İşte Buse Varol hakında merak edilenler...

Seren Serengil ne dedi: "Ali'nin (Alişan) hakkını neden verelim, çünkü karısına çok iyi bir hamilelik geçirtti, el üstünde tuttu. Ailesine çok düşkün olmasına rağmen kızın her dediği yapılıyor, her istediği alınıyor. Kız hayatında görebileceği en şartlarda ve en iyi şekilde yaşıyor. Çok da iyi ve tanınan bir oyuncu değildi zaten. Alişan'la evlenerek hayatını garanti altına aldı. Mutlu ve güzel bir evliliği var. Bence Ali çok iyi bir eş, örnek alınması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Buse Varol kimdir: 'Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol, hayatını değiştiren kararı ise 2012 yılında aldı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra önce modellik ardından oyunculuk yapmaya başladı.

Kariyerine oyunculukla devamla etmek isteyen Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak başrollerinde Selda Alkor ve Yücel Erten gibi usta isimlerinde yer aldığı, 2012 yapımı Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ekibine katıldı, bu dizide Polis Memuru Yasemin'i canlandırdı.

2018 yapımı Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. 2018 Şubat ayında ise TRT 1'in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu. Dostlar Mahallesi'nde tanıştığı şarkıcı Alişan ile kısa sürede evlilik kararı aldı. Alişan, Buse Varol'a Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri sırasında evlilik teklifi yapmış, teklif sahnesi sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu. Evlilik hazırlıkları sık sık medyaya konu olan Buse Varol- Alişan çifti, 6 Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, erkek bebek beklediklerini de kişisel hesaplarından duyurdu, adını Burak koydular. geçtiğimiz Cumartesi günü ise Eliz ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar