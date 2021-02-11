Everton ile Tottenham arasında tarihi maç tarihi skor

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Everton ile Tottenham Hotspur arasındaki maç tarihi bir skora sahne oldu. Maçın normal süresi 4-4 sona ererken; uzatmalarda rakibini 5-4 yenen Everton, çeyrek finale yükseldi.

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İngiltere FA Cup 5. tur maçında Everton, Tottenham'ı konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçın normal süresi 4-4 sona erdi.

Maçın henüz 3. dakikasında Davinson Sanchez'in golüyle Tottenham 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Everton, ilk yarının sonlarında 3 gol buldu. Calvert-Lewin (36), Richarlison (38) ve Sigurdsson'un (43-penaltı) golleriyle ev sahibi bir anda 3-1'i yakaladı. Erick Lamela'nın 45+3'teki golü, ilk yarının skorunu ilan etti: 3-2.

57'de Davinson Sanchez, Tottenham adına skoru eşitledi; 68'de Richarlison'un golüyle Everton bir kez daha öne geçti. Normal sürede son sözü Harry Kane söyledi ve 83. dakikada kaydettiği golle skoru 4-4 yaptı. Maç uzatmaya giderken; Harry Kane, Tottenham kariyerinde 318. maçında 209. golünü attı. Kane, Jimmy Greaves'in (379 maç 266 gol) ardından kulüp tarihinin en çok gol atan 2. oyuncu unvanının sahibi oldu.

Mourinho'nun menajerlik kariyerinde bir ilk

Bu skor, Jose Mourinho'nun menajerlik kariyerinde de bir ilki yaşamasına neden oldu. Zira Portekizli teknik adam, 981 maçlık menajerlik kariyerinde ilk defa bir maçta 4 gol atıp, 4 gol yedi.

Everton, sahadan 5-4 galip ayrılarak FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi

Uzatmaların 7. dakikasında Bernard Everton'u bir kez daha öne geçirdi: 5-4. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlara bir maçta 5 gol atan 3. ekip oldu. Daha önce Tottenham, 2015'te Chelsea ve 2010'da da Barcelona, Real Madrid karşısında 5 gol bulmuştu. Uzatmalarda başka gol olmadı ve Everton, sahadan 5-4 galip ayrılarak FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

Leiecester City uzatmada güldü

FA Cup'taki bir diğer maçta milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leiecester City, Brighton&Hove Albion'ı 90+4'te Kelechi Iheanacho'nun golüyle 1-0 yendi ve yarı finale çıktı. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder 11'de çıktıkları maçın tamamında görev aldı.