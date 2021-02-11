BIST 1.547
DOLAR 7,06
EURO 8,58
ALTIN 417,05
HABER /  SAĞLIK

Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

İhlas Haber Ajansı

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına İstanbul’da başlandı.

Abone ol

Türkiye'ye 25 Ocak'ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti. Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmaya başlandı.

Şişli Çağlayan’da bulunan Türkiye Hastanesi’nde görevli sağlık personeli sabah mesailerine başladıktan sonra sırası ile aşı olmaya başladı. Aşı çalışmalarının gün boyunca süreceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beylikdüzü'nde metrobüsten inen kadına taciz! Takip edip telefonla kaydetti
Şimdi Sevdikleriniz İçin Atasay'a Gelmenin Tam Tam Tam Zamanı! #TakSanaYakışanı
Seren Serengil Buse Varol'a ne dedi? Buse Varol eski eşi var mı?
Olay yeri Bayburt! Demlediği çay üstüne dökülen kadın ağır yaralandı
Twitter'den Donald Trump'a bir kötü haber daha
Buse Varol kaç yaşında daha önce evlendi mi? Buse Varol dizileri
Mısır Trablus'ta büyükelçilik açacak! Türkiye'nin hamlesi planlarını altüst etmişti
Ümraniye'de polislerin üzerine araç sürüp kaçtı! Ehliyetsiz ve alkollü çıktı
Mutasyonlar tesadüf mü? Osman Müftüoğlu 'daha da artacak' dedi
11 Şubat hangi illerde evde bakım parası yattı yeni liste
Yorumlar