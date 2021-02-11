Muslera bir ilki yaşadı! Bu duruma hiç alışık değil

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bu sezon ilk kez kalesinde 1'den fazla gol gördü.

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Süper Lig lideri Galatasaray, Alanyaspor'a 3-2 yenildi; Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe'yi derbide yenerek büyük moral bulan Sarı Kırmızılılar, özellikle ilk yarıda bekleneni veremezken; Alanyaspor, disiplinli oyununu galibiyetle süsledi ve yarı finale çıkan 2. ekip oldu.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara yeni dönen Uruguaylı kaleci, 6. resmi maçına çıktı. Bu müsabakalarda sergilediği iyi performansla dikkati çeken tecrübeli file bekçisi, ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Muslera'nın kalede olduğu son 5 maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece 2 maçta 1'er gol yedi.