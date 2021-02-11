Alişan aslen nereli kaç yaşında? Şarkıcı Alişan kimdir?

Star ekranlarında haftaiçi hergün Demet Akalın ile birlikte Demet ve Alişan ile programını sunan şarkısı Alişan'ın hayatı merak konusu oldu. Buse Varol ile evli olan ve 2. çcoğunu geçtiğimiz gün kucağına alan Alişan aslen nereli, kaç yaşında?

Abone ol

Bir magazin programında yorumcu olan Seren Serengil'in Buse iyi bir oyuncu değildi, Alişan ile evlenerek kendini garantiye aldı demesi bugün magazin basının gündemi oldu. Birçok kişi Alişan'ın hayatını merak etti. Daha önce Esra Erol'un kardeşi ile nişanlanan ve düğüne kısa bir süre kalan ayrılan Alişan daha önce evlendi mi, eski eşi var mı? İşte Alişan hakında merak edilenler...

Serkan Burak Tektaş ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl’lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976’da İstanbul Erenköy’de dünyaya geldi.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş’tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses’in “Sabuha”, İzzet Altınmeşe’nin “Maden Dağı” adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan’a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Alişan’ın en büyük amacı pilot olmaktı ancak ÖSS’den yeterli puanı kazanamayınca bu hayali suya düştü. Lise birinci sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak bunu, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor.

Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik’in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortakları Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir’in de desteğiyle ilk albümü Asik Oldum’u 8 Nisan 1996’da Piyasaya Cikarildi ve ünlü oldu.ikinci albümü ‘Sana Bir Şey Olmasın’ı Eylül 1997’de piyasaya çıkardı.Albümün çıkış parçası “Kralı Gelse” adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Üçüncü albümünü Kara çadır adlı albümünü 23 Nisan 1998 yılında çıkarılmıştır. Alişan’ın dördüncü albümü Var Ya 23 Ocak 1999 yılında çıkarılmıştır.Beşinci albümünü Alisan 5 Haziran 2001 yılında çıkarılmıştır.2002’nin Mart ayında Akmerkez alışveriş merkezi’nde Yalçın Menteş’le kavga etti. Polis tarafından tutuklanan Alişan,hapis cezası aldı.Söz mü adlı altıncı albümünü 25 Kasım 2002 yılında çıkarıldı.

Ertesi yıl 20 Mart 2004 yılında Kalbim ellerinde adlı albümünü çıkarıldı.20 Mart 2005’te Olay bitmiştir adlı albümünü çıkarıp iki yıl sonra 5 Mart 2007’de Ve kimselere güvenmiyorum adlı albümünü çıkarıp, bir yıl sonra 15 Haziran 2008’de Sevgilerimle adlı son albümünü çıkarttı.

Alişan, 2018 yılında hayatını Buse Varol’la birleştirdi.