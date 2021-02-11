Neymar kupa maçında sakatlandı! Barcelona maçında yok

PSG-Caen arasında oynanan Fransa Kupası karşılaşmasında sakatlanan Neymar'ın addüktör kasından sakatlandığı bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Fransa Kupası'nda Caen ile oynanan maçın 60. dakikasında sakatlanarak oyuncan çıkan Brezilyalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Fransız Gazetesi L'Équipe, yetenekli oyuncunun 16 Şubat Salı akşamı Camp Nou'da oynanacak Barcelona karşılaşmasında süre almasının mümkün olmadığını iddia etti.

"Umarım ciddi bir şeyi yoktur"

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Paris Saint Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, "Neymar, addüktor kasından sakatlandı. Yapılacak tıbbi inceleme ve kontrollerin sonucunu bekliyoruz. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. Şu an için beklemek zorundayız." dedi.

Addüktör kas nedir?

Yakınlaştırıcı kas olarak da bilinir. Kol ya da bacağın, vücudun orta düşey eksenine doğru yer değiştirmesini sağlayan kaslara verilen ad.