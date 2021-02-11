Fenerbahçe'de servet harcandı sonuçlar fiyasko

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden sonra Başakşehir'e kupadan elendi. En son 2012-13 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı Aykut Kocaman'la kaldıran Fenerbahçe o tarihten bu yana transfere 168 milyon Euro harcadı ama başarı gelmedi.

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Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilerek veda etti. Böylece kupa özlemi 8 yıla çıktı. En son 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde mutlu sona ulaşan sarılacivertliler, o tarihten bu tarafa 66 ülkeden 87 futbolcuya 168 milyon Euro transfer harcaması yapmasına rağmen hedefin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli takım bu sezon başında da transfere 24.3 milyon Euro harcadı.

Sabah'ın haberine göre; Başakşehir'in başında Fenerbahçe'yi eleyen Aykut Kocaman, şampiyon olması halinde kupayı en fazla kazanan teknik direktör olacak. Kocaman, şu ana kadar biri Konyaspor'da ikisi Fenerbahçe'de olmak üzere üç kez bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. 3 kupası olan diğer hocalar Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim.

Öte yandan Bu sezon çifte kupa hedefleyen Fenerbahçe, Başakşehir'e elenince Başkan Ali Koç, Erol Bulut ile kritik bir zirve gerçekleştirdi. Zirveye Futboldan Sorumlu Yönetici Selahattin Baki ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da katıldı. Koç'un toplantıda Bulut'a eleştireler sert yaptığı bildirildi.

"Büyük yatırımlar yaptık ama karşılığını alamıyoruz''

Takvim'de yer alan haberde; Ali Koç toplantıda Erol Bulut'a özellikle oyuncu performansları üzerinden eleştireler yaparken, "Büyük yatırımlar yaptık ama karşılığını alamıyoruz. Daha iyi oynamalıyız" dediği iddia edildi. Toplantıda takımın çok defansif oynatıldığı ve Mesut Özil'in çok geriden top aldığının da üstü çizildi. F.Bahçe'de Erol Bulut'un performansına rağmen şu an hoca değişikliği gündemde yok.

Nenad Bjelica parlıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında görüştüğü ancak anlaşamadığı teknik direktör Nenad Bjelica, Hırvatistan'da Osijek ile anlaşmıştı. Ülkesinde fırtına gibi esen Bjelica, ligde 45 puanla zirvede yer alırken, Hırvatistan Kupası'nda çeyrek finale çıktı.