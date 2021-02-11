BIST 1.550
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,40
HABER /  GALATASARAY

Falcao, Haziran'da yolcu! İşte yeni takımı

ESPN F90'da açıklamalarda bulunan River Plate'in eski futbolcularından Cristian Fabbiani, Kolombiyalı'nın haziranda River Plate'e transfer olacağını ifade etti.

Abone ol

Galatasaray'a geldiği günden bu yana başı sakatlıklardan kurtulmayan ve beklentilerin altında kalan Radamel Falcao, dün 35 yaşına girdi. Galatasaray'ın dün 35 yaşına giren golcüsü Falcao için Güney Amerika'dan flaş bir iddia geldi.

River Plate yolcusu
ESPN F90'da açıklamalarda bulunan River Plate'in eski futbolcularından Cristian Fabbiani, Kolombiyalı'nın haziranda River Plate'e transfer olacağını ifade etti.

Formayı kaptırdı
Öte yandan İspanya'daki tedavisinin ardından yeniden takıma katılan Falcao, Zamalek'ten transfer edilen ve çıktığı üç maçta 3 gol atan Mostafa Mohamed'e formasını kaptırmış durumda.

Galatasaray'a geldiğinden bu yana 31 maça çıkan Radamel Falcao, 39 karşılaşmada forma giymedi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AB ülkelerine sitem! Türkiye'yi dışlamayın
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Türkiye'de 300 bin kişi konut alırken dolandırıldı
Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'a diş geçiremedi
Aydın'da kameralara takıldı ilk kez görüntülendi! Nesli tükenmek üzere
Luka Doncic triple-double yaptı, Dallas Mavericks kazandı
Alişan aslen nereli kaç yaşında? Şarkıcı Alişan kimdir?
Fenerbahçe'de servet harcandı sonuçlar fiyasko
Neymar kupa maçında sakatlandı! Barcelona maçında yok
Mossad'ın İranlı nükleer bilimci suikastında inanılmaz ayıntılar ortaya çıktı
Yorumlar