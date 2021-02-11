Turistler akın etti! Gaziantep'teki camideki düzenekler görenleri şaşırttı sebebi ise...
GAZİANTEP'te bulunan Bostancı Camii görenleri hayrete düşürdü. 16’ncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen camide yer alan düzenekler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bostancı Mahallesi'nde bulunan Bostancı Camii; Ahizade Hacı Abdürrahim tarafından 16'ncı yüzyılda yaptırıldı. Caminin giriş kapısının iki tarafına yerleştirilen sütunlardaki döner taşlar ise yaşanan depremlerin ardından hasar oluşan bölgeyi işaret ediyor.
Özelliği ile görenleri şaşırtan camideki sütunları inceleyen mimar Abdulkadir Evişen, 16'ncı yüzyılda bostan olan bölgenin zemini nedeniyle sütunların çökme belirtisine karşı bu şekilde yapıldığını söyledi.
Günümüzde cami girişinin solundaki sütunun dönmemesinin sebebini çökmeye bağlayan mimar Abdulkadir Evişen, Türkiye'de bu sistemle yapılan yalnızca 4 cami olduğunu dile getirdi.
Abdulkadir Evişen, bu sütunların Manisa, Kütahya ve Bursa'daki 3 camide daha bulunduğunu ve sütunların caminin zemin yapısındaki çökmeyi ortaya çıkartmak için oluşturulduğunu ifade etti.