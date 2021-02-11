Marcao'dan olay paylaşım! Taraftarlara isyan etti

Galatasaray, kupada Alanyaspor'a elenirken Marcao, taraftarın hedefi haline geldi. Marcao ise yaptığı paylaşımda taraftarlardan ailesine saygı duyulmasını istedi.

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Süper Lig lideri Galatasaray, Alanyaspor'a 3-2 yenildi; Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe'yi derbide yenerek büyük moral bulan Sarı Kırmızılılar, özellikle ilk yarıda bekleneni veremezken; Alanyaspor, disiplinli oyununu galibiyetle süsledi ve yarı finale çıkan 2. ekip oldu.

Galatasaray, turnuvaya veda ederken maç sonunda Marcao'nun yaptığı paylaşım gündeme oturdu. 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı iyi bir performans göstermediği maçtan sonra, taraftarların sosyal medyada ailesine gösterdiği tepkiye karşılık verdi.

''Aileme saygı duymanızı bekliyorum"

İşte Marcao'nun yaptığı paylaşım: "Taraftarlara, Bugün hepimiz için kolay bir gün değildi. Bu formaya çok saygı duyuyorum ve bugüne kadar Galatasaray'ı ve taraftarları onurlandırmak için sahada ve dışında her şeyimi verdim. Tüm bu nedenlerden dolayı maçtaki penaltı nedeniyle özür dilemem gerektiğini düşünüyorum. Bu kulübü savunan herkes, her zaman en iyiyi elde etmek için elinden geleni yapıyor ve beni tanıyanlar, kendimi suçladığımı biliyorlar. Bugün olanlar kesinlikle daha fazla çalışmam için beni motive edecek.

''Sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum''

Ancak, burada bazı şeyleri netleştirmemiz gerekiyor. Benim tarafımdan yapılan bir hata nedeniyle ailemi tehdit edilmesini ve kırılmasını kabul etmiyorum. Olayları karıştırmamızı ve sahada olan bir hatayı aileme aktarmanızı istemem. Tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum."