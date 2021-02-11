BIST 1.550
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,40
HABER /  GÜNCEL

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü diziden ayrılıyor mu?

Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin çocukluk aşkı Naci ölüyor mu, Tansel Öngel diziden, Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?

Abone ol

Son yayınlanan bölümde finalinde Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye ilk defa dışarı çıkmak üzere hazırlandı. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci ile yıllar sonra baş başa dışarı çıkma hevesiyle kapıda bekleyen Safiye'yi kötü bir sürpriz bekliyordu. Dizinin bölüm finalinde Tansel Öngel yere yığılmış halde ekrana gelirken Tansel Öngel'in ölüp ölmediği diziye devam edip etmeyeceği araştırılıyor.

Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Naci'yi canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı sık sık gündeme geliyor. Gelen iddialar arasında oyuncunun dizi ile 13 bölümlük bir anlaşmasının olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili dizinin oyuncuları ya da dizinin yapımından henüz net bir açıklama gelmedi.

Tansel Öngel kimdir?
Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)

Bizim Köyün Şarkısı (2018)

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup / Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya Akyazı'da deprem oldu! Kandilli büyüklüğünü açıkladı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Rusya'da yaşandı! Aileye 'öldü' denilen ikizlerin kefeninden oyuncak bebek çıktı
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Ahmet Hakan resmen gömdü! Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir
Aile Hekimleri Derneği Başkanı ürküttü! Mart ayında koronada yine pik olacak
İstanbul Valiliği'nden flaş kar uyarısı
Geciken doğal gaz fatura borçları için yeni kampanya! 10 taksitle ödeme yapılıyor vade farkı yok
İtalya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Bu hazineye paha biçilemiyor! Görenler şaşkına döndü
Yorumlar