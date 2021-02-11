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Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan yüzbaşı şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in şehit olduğunu açıkladı.

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Kuzey Irak Gara'daki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit sayısı üçe çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatta yaralanan Yüzbaşı Ertuğ Güler'in şehit olduğunu duyurdu. Terör örgütü PKK'ya yönelik Gara'da düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan şehit olmuştu. Şehitlerin naaşı Şırnak'taki törenin ardından memleketleri Ankara'ya uğurlanmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Hulusi Akar ise yayınladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 11 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

Öte yandan aynı operasyonda dün Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ile Muvazzaf Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan da şehit olmuştu.

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