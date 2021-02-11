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Rusya'da yaşandı! Aileye 'öldü' denilen ikizlerin kefeninden oyuncak bebek çıktı

İhlas Haber Ajansı

RUSYA'da yaşanan olay ülkede gündeme oturdu. Doğum sırasında öldüğü söylenen ikiz bebeklerini gömmek üzere olan aile kefenin içerisinden oyuncak bebek çıkmasıyla şoke oldu.

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Rusya’nın, Stavropol kentindeki bir hastanede iddialara göre, bir kadının ikiz bebekleri ölü doğdu. Bu sırada hastanede bulunmayan baba telefonla aranarak bebeklerinin cesedini alması istendi. Hastaneye giden baba, bebeklerinin cenazelerini teslim aldı. Baba Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Babayurt şehrinde bulunan Tamazatube köyünde bebeklerini defnetmek istedi.

Kefeni açarak bebekleri mezara koymak isteyen baba, bebeklerin cenazesi yerine 2 adet oyuncak bebekle karşılaştı. Şok geçiren baba durumu hemen polislere bildirdi.

Acılı baba yaptığı açıklamada, “Çocuklarımın ölü doğduğunu söylediler. Onları gömmek için Dağıstan’a getirdim. Kur'an okuduktan sonra gömmek istediğimizde kefenin içinden bebeklerimiz yerine oyuncak bebekler çıktı” dedi.

Bebeklerinin hastanede çalınmış olabileceğini söyleyen baba çocuklarının yaşadığına inandığını söyledi.

Bakanlık soruşturma başlattı
Yaşanan ilginç olayın ardından Dağıstan içişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Babanın iddialarının doğru olma ihtimalinin bulunduğu açıklanırken, olayın kesinliği ile ilgili henüz net ifadeler kullanmanın güç olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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