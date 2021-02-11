Almanlardan Mesut özil yorumu: Hayal kırıklığı

Alman spor basını, Fenerbahçe formasıyla yeniden sahalara dönen Mesut Özil'in iyi başlangıç yapamadığını yazdı.

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Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi sürecinde Avrupa’da esen pozitif hava, günlerin geçmesiyle yerini negatife bıraktı. Mesut Özil’in yeni takımı ile önce Galatasaray yenilgisi yaşaması şimdi de Başakşehir’e yenilip kupadan elenmesi Almanya başta olmak üzere Avrupa’da bir çok yerde haber oldu. Mesut’un yeni takımında iyi bir başlangıç yapamadığı yazıldı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi ‘Joker Mesut Özil’ ifadesini kullandı, "Yeni kulübüyle kupada hayal kırıklığı yaşadı" diye yazdı.

Bild gazetesi Gulbrandsen’i kastederek, "Haaland’ın arkadaşı Özil’i kupanın dışına itti" başlığını attı.

Mesut Özil'le ilgili genel kanı ise fizik olarak hazır olmadan kullanılmaması gerektiği yönünde. Büyük beklentilerle alınan dünya yıldızının doğru zamanda kullanılmaması, transferi 'hayal kırıklığı' gibi gösterebilir. Ancak Mesut Özil'in klası, tekniği ve Fenerbahçe sevgisi tartışılamayacak seviyede olduğu için oyuncunun korunması adına doğru zaman beklenmeli ve acele edilmemeli.