Tokat'ta gerçeği mühendis farketti! Dolgu çok değerli bir taş çıktı
Yolda dolgu malzemesi olarak kullanılan taşın milyonlarca yılda oluşan akik taşı olduğu ortaya çıktı. Bir kişinin 'siz ne yapıyorsunuz' demesiyle taşın değeri anlaşıldı.
TOKAT bölgesinde 8 yıldır kalsedon ve türevi olan akik ve süs taşları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan Kimya Mühendisi Ümit Ulus, Almus Barajı çevresinde akik taşının çıktığı bölgeyi keşfetti.
Yıllardır yol yapımında dolgu malzemesi olarak kullanılan kaya parçalarının milyonlarca yılda oluşan yarı değerli taşlar olduğu anlaşıldı.
Patenti alındı: Almus Belediyesi tarafından Türk Patent Enstitüsünde tescili yaptırıldı. Halk arasında ''Ölümsüz Taş' adıyla da bilinen akik taşlarının işlenerek ekonomiye kazandırılması için harekete geçildi.
"Taşları tanıtarak bizi o uyandırdı"
Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, akik taşının nasıl keşfedildiğini dile getirerek, “Biz normalde bu kayaları kırarak yola alt zemini iyileştirmek için seriyorduk. Ama günün birinde Ümit Ulus diye bir arkadaşımız geldi. Başkanım siz ne yapıyorsunuz? ‘Burası maden, ocak’ dedi. Tabii bizim bir şeyden bilgimiz yok. Taşları tanıtarak bizi o uyandırdı. Bizde yeri tespit ettikten sonra, şu anda MTA Türk patent enstitüsünde taşlarımızı da tescil ettirdik, çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.