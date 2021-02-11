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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan şehit askerler için taziye mesajı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Irak’ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

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