Daum'dan Mesut Özil yorumu: Bel altı saldırı görecek

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Mesut Özil hakkında ''Eğer performansı iyi olmazsa bel altı çok saldırı görecek. Bunu Almanya milli takımındaki en kötü zamanlarında bile görmemiştir. Orada işler çok farklı ilerliyor.'' yorumunda bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerine başlaması hakkında konuştu ve yıldız futbolcuyu uyardı.

Daum, Mesut Özil hakkında ''Eğer performansı iyi olmazsa bel altı çok saldırı görecek. Bunu Almanya milli takımındaki en kötü zamanlarında bile görmemiştir. Orada işler çok farklı ilerliyor.'' yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yenildiği kupa maçının hemen ardından Cristoph Daum, Instagram hesabından eşiyle birlikte Sultanahmet Camii’nin önünde çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, ''Türkiye benim ikinci vatanımdır'' diye yazmıştı. Fotoğrafta Daum'un sarı lacivert kravatlı olması da dikkat çekmişti.

Alman teknik direktör, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem de ''Mesut Özil köpek balığı havuzuna atladı. Garanti parası kesilen futbolcular sorun çıkarabilir. ‘Mesut oynasın da görelim’ diyebilirler. Kaybedince taraftar ve basın baskısından günlerce dışarı çıkamaz.'' sözlerini kullanmıştı.