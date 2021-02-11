BIST 1.550
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,40
HABER /  FENERBAHÇE

Daum'dan Mesut Özil yorumu: Bel altı saldırı görecek

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Mesut Özil hakkında ''Eğer performansı iyi olmazsa bel altı çok saldırı görecek. Bunu Almanya milli takımındaki en kötü zamanlarında bile görmemiştir. Orada işler çok farklı ilerliyor.'' yorumunda bulundu.

Abone ol

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerine başlaması hakkında konuştu ve yıldız futbolcuyu uyardı.

Daum, Mesut Özil hakkında ''Eğer performansı iyi olmazsa bel altı çok saldırı görecek. Bunu Almanya milli takımındaki en kötü zamanlarında bile görmemiştir. Orada işler çok farklı ilerliyor.'' yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yenildiği kupa maçının hemen ardından Cristoph Daum, Instagram hesabından eşiyle birlikte Sultanahmet Camii’nin önünde çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, ''Türkiye benim ikinci vatanımdır'' diye yazmıştı. Fotoğrafta Daum'un sarı lacivert kravatlı olması da dikkat çekmişti.

Alman teknik direktör, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem de ''Mesut Özil köpek balığı havuzuna atladı. Garanti parası kesilen futbolcular sorun çıkarabilir. ‘Mesut oynasın da görelim’ diyebilirler. Kaybedince taraftar ve basın baskısından günlerce dışarı çıkamaz.'' sözlerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda’nın yoğun bakım fişini çekeceği Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan şehit askerler için taziye mesajı
Sakarya Akyazı'da deprem oldu! Kandilli büyüklüğünü açıkladı
Rusya'da yaşandı! Aileye 'öldü' denilen ikizlerin kefeninden oyuncak bebek çıktı
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Ahmet Hakan resmen gömdü! Bu adamın ilahiyat dekanı olması utanç vericidir
Seda Sayan evlilikleri kaç kere evlendi oğlunun babası kimdir?
Aile Hekimleri Derneği Başkanı ürküttü! Mart ayında koronada yine pik olacak
İstanbul Valiliği'nden flaş kar uyarısı
Yorumlar