Enis Berberoğlu, hakkındaki fezlekeye itiraz etti

İSTANBUL 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilerek dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilen Enis Berberoğlu, fezlekeye itirazda bulundu.

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Enis Berberoğlu'nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün aracılığıyla İstanbul 14. Ağır Mahkemesi'ne dilekçe sunarak fezlekeye itirazda bulundu. Dilekçede, "2016 yılında beri süren yargılamada evrensel hukuk kuralları, anayasal ilkeler, ceza yargılamasının usul ve esasları başta yerel mahkemeniz olmak üzere birçok defa ihlal edilmiştir. Mevcut yargılama bir bütün olarak yasal temelden yoksun, hukuksuz, adaletin açık bir şekilde reddi yoluyla, adil yargılama hakkının varlığına ve amacına aykırı olarak yürütülmüştür." denildi.

Yeniden fezleke düzenlenmesi istendi

Fezlekede Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan yargılamaya devam edilmesi gerektiğinin ifade edildiği ancak Berberoğlu hakkındaki suçun "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldığı, Yargıtay'ın da bunu onadığı belirtildi. Dilekçede, lehe verilen kararın aleyhe döndürülemeyeceği vurgulanarak Berberoğlu'nun sadece "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanabileceği kaydedildi. Dilekçede, "usul ve yasaya uygun bir fezlekenin yeniden düzenlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesi" talep edildi.