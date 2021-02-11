Gaziantep'te 'benim olacaksın' dedi yatalak kalmasına neden oldu! Şok eden karar çıktı

GAZİANTEP’te 17 yaşındaki sevgilisi M.C.’nin intihar girişiminde bulunarak yatalak kalmasına neden olduğu gerekçesiyle Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Z.A. hakkında beraat kararı verildi.

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Gaziantep’te kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi M.C.’ye cinsel istismarda bulunmak istediği esnada intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla çocuğun cinsel istismarı ve başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçlarından yargılanan Z.A., üzerine atılı bütün suçlamalardan beraat etti. Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 7’nci duruşmaya tutuksuz sanık Z.A. gelmezken avukatı Dilan Selin Çil ile mağdur avukatı Yakup Doğan duruşmada hazır bulundu.



Gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada iddia makamı mütalaasını açıkladı. Olay tarihinde mağdur M.C.’nin sanık Z.A.’ya ait eve gittiği ve sanığın olay yerinde sigara şeklinde uyuşturucu madde kullandığının belirtildiği mütalaada, “Sanığın bu maddenin etkisiyle mağdura “Sen benim olacaksın başkasının olamazsın” diyerek mağdurun vücuduna dokunmaya çalıştığı, mağdurun sanıktan kurtulmak için su getirmesini istediği, sanığın mutfağa gitmesi ile beraber mağdurun terasın kapısını açarak korkuluklara doğru koştuğu, sanığın da mağdurun arkasından gittiği, mağdurun sanığa yaklaşmamasını aksi halde atlayacağını söylediği, sanığın yaklaşmaya devam etmesi üzerine de mağdurun terastan aşağı atladığı, tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği, sanığın nitelikli cinsel istismara teşebbüs ve başkasını intihara yönlendirme suçlarından cezalandırılmasını talep olunur” ifadelerine yer verildi.



Bütün suçlardan beraatine karar verildi

Mütalaanın ardından söz alan mağdur avukatı Yakup Doğan, mütalaaya katıldıklarını belirtti. Mağdurun belinin hala kırık olduğunu aktaran Doğan, “Mağdur bu olayı 17 yaşında yaşadı. Bu olayın etkisini ömür boyu yaşayacaktır. Dolayısıyla sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Sanık avukatı Dilan Selin Çil ise mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan ederek sanığın beraatini talep etti.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Z.A.’nın bütün suçlardan beraatine karar verdi.



Davanın geçmişi

Sanık Z.A. 17 yaşındaki M.C ile ilişki yaşamaya başladı. 28 Kasım 2017 tarihinde M.C.’yi kendisine ait bir eve götüren Z.A. evde uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle M.C.’ye “Sen benim olacaksın başkasının olamazsın” diyerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. M.C. kendisini kurtarmak için Z.A.’dan su getirmesini isterken o arada evin terasına çıkıp korkuluklara doğru koştu. O esnada Z.A.’nın M.C.’ye yaklaşmaya çalışması üzerine M.C. kendisini 5’inci kattan aşağıya bıraktı. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan M.C.’nin beli kırıldı. Olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Z.A hakkında çocuğun cinsel istismarı ve başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçlarından iddianame hazırladı.