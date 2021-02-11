PSG'de 17'lik Xavi Simons siftah yaptı

PSG forması giyen Xavi Simons, Fransa Kupası'nda Caen ile oynanan mücadelede profesyonel kariyerinin ilk resmi maçına çıktı.

Abone ol

Fransa Kupası 9. tur maçında Caen'e konuk olan PSG'de maça ilk 11'de başlayan Neymar 60. dakikada sakatlanarak yerini Mbappe'ye devretti. PSG sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Brezilyalı yıldızın sakatlığı Fransız devini üzdü.

Öte yandan PSG forması giyen Xavi Simons, Fransa Kupası'nda Caen ile oynanan mücadelede profesyonel kariyerinin ilk resmi maçına çıktı. 17 yaşındaki genç yetenek, dünya futbolunun önümüzdeki yıllardaki en büyük yıldız adaylarından biri olarak kabul ediliyor.