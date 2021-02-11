SASA'dan dev cari açık hamlesi

SASA, Türkiye’nin yıllık cari açığını yılda 400 milyon dolar azaltacak 935 milyon dolar bedelli dev PTA tesisi inşaatına başlıyor.

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İki yıl içinde tamamlanacak süreç için İspanyollarla devam eden görüşmelerde resmi anlaşma sağlandı. Bu konuda dünyanın sayılı firmalarından İspanyol Technicas Reunidas firması ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, Adana'daki SASA kompleksi içinde inşa edilecek PTA tesisi yıllık 1.5 milyon ton kapasiteli olacak.

Anlaşma ile, İspanyol firma tesis için anahtar teslim mühendislik, satın alma ve montaj hizmetlerini sağlayacak.



Kendi enerjisini üretecek

Yatırım bedeli 935 Milyon USD olan ve kendi enerjisini de kendi üretecek PTA tesisi, dünyadaki tek hatta en yüksek kapasiteye sahip olacak. Aynı zamanda, Türkiye’de kurulu en yüksek kapasiteli petrokimya tesisi özelliğini taşıyacak.

SASA son üç yılda yaklaşık 1 milyar USD tutarında yatırım ile polyester üretiminde kapasitesini 1.4 milyon ton/yıl'a çıkartarak Çin ve Hindistan dışındaki en yüksek kapasiteye ulaşmıştı. Yeni PTA yatırımı ile de kendi hammadesini kendi üreterek rekabetçi konumunu güçlendirecek. Bu Türkiye’nin bu kritik alandaki bağımlılığını da azaltacak.

Yerli ve milli politikalar merkezli hareket eden şirket, son 3 yılda yaklaşık 800 milyon USD tutarındaki yatırımları ile 3 bine yakın ek istihdam yarattı. 300 milyon USD cari açığın kapatılmasına katkı sağladı.

Stratejik yatırım

PTA, polietilen tereftalat (PET) üretiminde hammadde olarak biliniyor. PET de hem polyester ipliğin üretilmesinde, tekstil, sağlık, ambalaj sektörlerinde anahtar hammadde olarak kilit öneme sahip.