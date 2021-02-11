Bugün 70 yaş yarın 65 yaş üstü aşılanıyor! E-Nabız aşı sorgulamadan bakın

TÜRKİYE'de bugün 70 yaş üstüne ilk doz aşılama başladı. 12 Şubat 2021 cuma günü itibariyle ise 65 yaş üstüne de koronavirüs aşısı yapılmaya başlayacak. Aşıda sıranızın gelip gelmediğini e - nabız sisteminden öğrenebilirsiniz.

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Bugün sağlık çalışanları için ikinci doz aşılarla birlikte 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da aşı için sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 70 yaş üstü vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.

Yarın 65 yaş üstü aşılanacak

Aşılama takvimi doğrultusunda, yarından itibaren ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacak. Aşı olmak isteyenlerin randevu alması gerekiyor. Aşı durumunuzu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebileceksiniz.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINACAK? Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Nasıl aşı olurum?" rehberine göre, Covid-19 aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapmak gerekiyor. Burada "Covid-19 Aşı Durumu" menüsüne tıklandığında, aşı öncelik durumu görülebiliyor.



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Cep telefonu ve interneti olmayan nasıl başvuracak?

Mobil uygulama kullanmayan veya internete sahip olmayan kişilerin kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de aşı öncelik durumu sorgulanabiliyor. Aralarında boşluk bırakarak, "AŞI", T.C. Kimlik Numarası ve kişinin kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor. MHRS'den aşı randevusu alınacak

Öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması gerekiyor. MHRS ile hem aile hekiminden, hem de kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşı randevusu alınabiliyor. Aşının ikinci dozu için randevu, aşıyı uygulayan sağlık biriminden ya da yine MHRS üzerinden alınabiliyor. Vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.

Türkiye'de kim ne zaman aşılanacak?

Çin'den getirilen koronavirüs aşıları Türkiye'de gruplar halinde yapılacak.Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak. Aşı sıralaması şöyle:

1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.

1. Aşama'nın C grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler, yaş aralığına göre sıralanacak. 85 yaş üstü kişilerden başlayan sıralama, beşer yaş arayla genişleyecek ve son olarak 65-69 yaş arasındaki bireylerle 1. Aşama sona erecek.

2. AŞAMA : İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar." Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

3. AŞAMA : Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

4. AŞAMA : Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.