BIST 1.553
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,12
HABER /  YEREL

Çorum'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı

ÇORUM'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de ağır yaralandı.

Abone ol

Kaza, Osmancık ilçesine bağlı Çayırköyü mevkiinde meydana geldi. Samsun’dan İstanbul yönüne giden Adem Bakır idaresindeki 16 GB 699 plakalı otomobil  Vahit Karaçay idaresindeki 74 BU 916 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya  dönen otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Şehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Adem Bakır ile Mahmut Bakır ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sevgililer Günü hediyeleri kadınlara ne alınır ilginç fikirler
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Kocaeli'de 14 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti! Sözleri pes dedirtti
Maltepe'de çalıp Taksim'de bırakmıştı! Otobüs hırsızından pişkin sözler
Radamel Falcao'ya teklif var mı? Abdurrahim Albayrak yanıtladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli Pençe Kartal-2 harekatı açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli ikinci doz aşıyı oldu! Sırada kimler var işte aşamalar
Antalya'da mutfağa giren koca hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu
MHP lideri Devlet Bahçeli ikinci doz aşıyı oldu! Sırada kimler var işte aşamalar
Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti
Yorumlar