Sevgililer Günü hediyeleri kadınlara ne alınır ilginç fikirler

Sevgililer Günü'ne artık sadece günler kaldı. Birçok çift için büyük önem taşıyan bu romantik ve özel gün için hediye alışverişleri çoktan başladı. Peki hala 14 şubat hediyesine karar veremeyen çiftler ne alabilir? İşte sevgililer gününde erkeğe alınacak uygun, ilginç hediye fikir önerileri...

Abone ol

Sevgililer Günü hediyesi almak için artık son saatler birçok çiftin sabırsızlıkla beklediği 14 Şubat sevgililer günü perşembe günü kutlanacak. Çiftler için çok özel bir yeri olan sevgililer günü için en uygun yaratıcı ve farklı hediye fikirleri sayfamızda. Ayrıca kadına alınacak 14 şubat hediyeleri, erkeğe alınacak sevgililer günü hediyeleri neler olabilir biz sizin için araştırdık.

Sevgililer Günü hediye fikirleri: Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi.

İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı. Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi.

Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü. O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir.

Şubat Sevgililer gününde erkek arkadaşınıza ne hediye alacağınıza şöyle bir göz atalım.

TARAFTAR ÜRÜNLERİ; eğer erkek arkadaşını spor tutukunuysa işi en kolay olanlardan biri siz olabilirsiniz. Çünkü erkek arkadaşınız için en ideal hediye taraftarı olduğu takımın herhangi bir ürünü olabilir. Forma, atkı, sweatshirt, tişört, ayakkabı, çanta... Liste uzar gider. Hadi şimdi siz doğru bu ürünlerin satıldığı bir mağazaya doğru yol alın bizlerde sıradaki hediyeye geçelim.

GÖMLEKSİZ ASLA; Tabi sadece gömlek değil. En kolay yoldan gömlek, pantolon, kazak, tişört veya herhangi bir giyim ürünü ideal ve kullanışlı bir ürün olacaktır.

EN KALICI AKSESUAR; Kemer bazıları için bir takıntı bile olabiliyor. Şık, hem günlük hem özel bir yerde takılabilecek bir kemer oldukça doğru bir tercih olabilir.

EN KESTİRME KURTULUŞ; üst düzey işler dışında kullanılmayan kravat aslında şık bir hediyedir.

EĞER PARAYA KIYARIM DİYORSANIZ; bir takım elbise şahane bir hediye. Sürekli giyebileceği bir hediye olmaz ancak gardrobunda kalıcı bir hediye olacağı kesin.

İsminizin baş harflerinden oluşan kol düğmeleri de romantik hediyelere örnektir.

EĞER TEKNOLOJİ HAYATINI VAZGEÇİLMEZİYSE; size biraz tuzluya patlama ihtimali var ama arada böyle şeylere değer. Bir cep telefonu olmadı bir kulaklıktan başlayan geniş skaladan sevgilinize uygun bir hediye seçebilirsiniz.

ZAMAN ÖNEMLİ; belki hediye edebileceğini bir saatle 'Zaman akıyor ama biz hala evlenemedik' mesajını dolaylı yoldan vermiş olursunuz.

Bakımlı erkeklerin belki de en vazgeçilmezi parfüm. Eğer sevgilinizin ağır ve kötü kokan parfümünden şikayetçiyseniz bir parfüm olmanın tam zamanı.

BİR MAÇ BİLETİ BİLE ONU MUTLU EDEBİLİR; hayatınızdaki insanın spor müsabakalarına olan ilgisi doğrultusunda bir maç bileti hediye olabilir.

Kadınların erkek sevgiliye alabilecekleri bazı hediye fikirleri şöyle;

*Şık bir gömlek ve kravat takımı

*Oyun konsolu

*Ayakkabı

*İsimlerin yazılı olduğu yastık veya kupa

*İmza kalemi

*Parfüm ve benzeri kozmetik ürünleri

*El örgüsü ile yapılmış kazak

Bütçeye göre farklılık gösteren kadın sevgiliye alınabilecek bazı hediye fikirleri şöyle;

*Tektaş pırlanta yüzük

*Gümüş veya altın kolye

*Parfümeri ürünü

*Şık bir elbise

*Ayakkabı

*Çikolata paketi

*Kol saati

*Çanta

*Resminin olduğu bir tablo

*Çiçek

*Adına hazırlanmış bir kupa