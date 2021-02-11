Radamel Falcao'ya teklif var mı? Abdurrahim Albayrak yanıtladı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, soruları yanıtladı, "Bu sezon tribünden kaybettiğimiz hasılat 33 milyon Euro" dedi. Albayrak, takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Falcao için ise, "Falcao, çok değerli bir oyuncu. Ancak şu anda onun için gelmiş bir teklif yok" dedi.

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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray muhabirlerine verdiği yemek davetinde açıklamalar yaptı. Transfer için konuşan Albayrak, "Transfer döneminde üzerimize düşeni yaptık. Hocamızın istediği transferleri yapabilmek için bir ekip halinde çalıştık. Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi. İç transferde tüm oyuncularla teker teker konuşacağız. Yarın hatta birkaçının menajeri ile konuşacağız. Bunlar kolay değil. 33 milyon euro, bu sene tribünden kaynaklanan hasılat kaybımız var" diye konuştu.

Sözleşmesi biten futbolcular

"Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz" diyen Albayrak şöyle devam etti, "Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek. Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek."

Falcao takımda kalacak mı?

"Falcao takımda kalacak mı?" sorusuna ise Albayrak, "Falcao'nun doğumgününü kutluyorum. Kendisine de sevgilerimi gönderiyorum. Hediyesini inşallah kendisine takdim ederim. Falcao bir markadır. Türkiye'ye gelemez dediler, ancak geldi. Falcao için Galatasaray'a gelen teklif yok. Falcao, çok değerli bir oyuncumuzdur. Eğer teklif gelirse önce hocamızla konuşuruz sonra yönetimle değerlendiririz" yanıtını verdi.

''Mostafa Mohamed transferi bir hayli zordu''

Mostafa Mohamed transferi için ise Albayrak, "Mostafa Mohamed transferi bir hayli zordu. Sürekli yönetim değişiyordu. Biriyle pazarlık bitiyor, sonra yönetim değişti diyorlardı. Galatasaray için çok değerli bir futbolcu. Mustafa Muhammed transferinde Galatasaray'ı seçtiği için çok teşekkür ediyorum. 3 gol attı, umarım 7 gol daha atar ve çocuklarına ulaşır. İnşallah ileride Galatasaray, Mohamed'den çok büyük bir transfer geliri elde eder" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın cezası

Arda Turan'a PFDK'nin verdiği 2 maçlık cezayı değerlendirmesi istenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Arda'nın 2 maç ceza almasına çok üzüldüm. Sağlık çalışanları herkes için çok değerlidir. Derbide sağlık çalışanı adı altında tribünde olanlarla ilgili ne gibi bir işlem yapılacağını bekliyoruz" dedi.

TFF'ye başvuru kararı

Kasımpaşa maçının saatinin değişmesi için TFF'ye başvuracaklarını söyleyen Albayrak, "Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız" açıklamasını yaptı.

Abdurrahim Albayrak sözlerinin sonuna doğru ise taraftarlara seslendi ve kulübün başlattığı yardım kampanyası için katılım çağrısında bulundu. Albayrak, "Taraftarlarımıza sesleniyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar. Galatasaray için herkesin kellesini ortaya koyması lazım" diye konuştu.