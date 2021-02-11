BIST 1.553
DOLAR 7,04
EURO 8,55
ALTIN 417,12
HABER /  POLİTİKA

Enis Berberoğlu yeniden CHP İstanbul milletvekili

İhlas Haber Ajansı

CHP'li Enis Berberoğlu, bugün mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekilliği hakkına geri döndü.

Abone ol

CHP'li Enis Berberoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda infazının durdurulması kararının okunmasıyla yeniden milletvekili vasıflarını kazandı. MİT tırları davasında kesin hüküm giydiği için 4 Haziran 2020 tarihinde Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu'nun başvurduğu Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğuna karar vermişti.

14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına uymamıştı. Berberoğlu ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne gitmişti. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararına uyan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının TBMM'de okunmasıyla Berberoğlu yeniden milletvekili haklarını kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Sevgililer Günü hediyeleri kadınlara ne alınır ilginç fikirler
14 Şubat hediyeleri erkeklere ne alınır uygun fikirler
Maltepe'de çalıp Taksim'de bırakmıştı! Otobüs hırsızından pişkin sözler
Ryan Donk'a milli takım kapısı açıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli Pençe Kartal-2 harekatı açıklaması
MHP lideri Devlet Bahçeli ikinci doz aşıyı oldu! Sırada kimler var işte aşamalar
Antalya'da mutfağa giren koca hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu
MHP lideri Devlet Bahçeli ikinci doz aşıyı oldu! Sırada kimler var işte aşamalar
Yorumlar 8 yorum