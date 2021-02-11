Yerli otomobil TOGG'un konforu arttı! Yeni özellikler geliyor TOGG ve Meteoroloji resmen imzaları attı
TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında meteorolojik verilerin paylaşımına dair protokol imzalandı. Kullanıcılar, hava durumuna göre rota önerilerini, yolculuk güzergahında ve şarj istasyonlarındaki son hava durumunu öğrenebilecek.Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) arasında "Meteorolojik Verilerin Paylaşımına İlişkin Protokol" imzalandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapma vizyonunun nişanelerinden olan TOGG'un Türkiye'ye büyük heyecan kattığını söyledi.
"Türkiye’nin rotasını Ar-Ge ve inovasyonda tutmakta kararlıyız"
Milletin yüksek bir teveccühle sahip çıktığı Türkiye’nin otomobili gibi insansız hava araçları ve diğer bütün yerli üretimlerin, toplumun tüm kesimlerinde "biz bu işi yaparız" fikrini güçlendirdiğini dile getiren Varank, "İşte sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı da bu özgüvenin bir ürünüdür. Milli Uzay Programımız da aynı TOGG gibi milletimizin bütün kesimleri tarafından sahiplenildi. Evet, hedeflerimiz büyük ama inancımız daha büyük. Özgüven, şuur ve adanmışlıkla başaramayacağımız hiçbir şey yok. " diye konuştu.
"Kendi meteoroloji uydumuzu geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Bakan Varank ayrıca Türkiye'nin Antarktika'da bir bilim üssü projesi olduğunu ve iki yıldır Antarktika seferlerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün de katkı sağladığını belirterek, "Burada bir meteoroloji istasyonu kurduk ve Türkiye’nin Milli Uzay Programıyla birlikte 'acaba kendi meteoroloji küçük uydumuzu geliştirebilir miyiz?' diye yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
"Hava tahmin gösterimi, navigasyonda güvenli rota hesaplama ve adaptif menzil hesabı sağlanacak"
Toplantıda verilen bilgiye göre, dünya çapında örnek teşkil edecek anlaşma kapsamında, TOGG'un akıllı yaşam platformu olarak adlandırılan elektronik arabirimine, MGM tarafından sağlanacak gözlem, hava tahmini, kara yolları tahmin sistemi ve MeteoUyarı gibi ürünlerin entegrasyonu sağlanacak. TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasındaki veri paylaşımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TOGG'u yetkilendirmesiyle gerçekleşecek.
Sürücüye Yönelik Uygulamalar, Araç İçi Uygulamalar ve Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı olarak üç başlık altında hayata geçirilecek uygulamalar ve sağlanması hedeflenen katma değer sayesinde yeni teknoloji ve servislerin geliştirilmesinin de önü açılacak.
Anlaşma kapsamında; TOGG otomobillerinde yer alması planlanan hava tahmin gösterimi, navigasyonda güvenli rota hesaplama ve adaptif menzil hesabı için MGM’nin verileri kullanılması planlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Karayolları Hava Tahmin Sistemi’nin (KHST), TOGG Akıllı Yaşam Platformuna entegrasyonu sağlanacak.
Üç başlık altında hayata geçirilecek uygulamalar
Sürücüye Yönelik Uygulamalar kapsamında, "Anlık hava durumu gözlemlerin gösterimi, saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar, hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması, sürücüye hava durumuna göre rota önerileri, güzergah boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerileri, araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi" özellikleri yer alıyor. Araç İçi Uygulamalar kapsamında ise "Sürüş rotası üzerindeki anlık ve tahmini meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması, TOGG’a aktarılacak veriler sayesinde aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi ve bataryadan beslenen ana tüketicilerin, meteorolojik hadiseler nedeniyle ilave enerji tüketimlerinin öngörülerek daha doğru menzil tahminine katkıda bulunulması" gibi konular öne çıkıyor. Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı uygulamasında "silecek, ABS, ESP, hız, sis farı kullanımı ve sıcaklık gibi sensörlerden verilerin alınması, MGM veri bankasına aktarılması ve verilerin anlık durum bilgilendirmelerinde değerlendirilmesi" özellikleri yer alacak.