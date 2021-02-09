Çin'in Vuhan kentine giren DSÖ ekibi koronavirüsün kaynağını açıkladı! O iddia kesinlikle yalan

DSÖ ekibi, yapılan araştırmanın yeni bilgiler ortaya çıkardığını ancak salgınla ilgili genel bilgilerin ve salgının resminin önemli ölçüde değiştirmediğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü virüs uzmanı Peter Ben Embarek, koronavirüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediğini söyledi.