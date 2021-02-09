Çin'in Vuhan kentine giren DSÖ ekibi koronavirüsün kaynağını açıkladı! O iddia kesinlikle yalan
ÇİN'in Vuhan kentinde koronavirüsün kökenlerine ilişkin çalışmalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü ekibi, elde edilen ilk bulguları açıkladı. Bulguların güçlü bir şekilde virüsün bir hayvandan insana geçtiğini gösterdiğini, ancak yarasa ihtimalinin kesin olmadığı açıklandı. Yapılan incelemelerin ardından Vuhan'daki bir laboratuvardan sızıntı olduğu yönündeki iddiaların ise 'çok yüksek ihtimalle yanlış' olduğunun belirlendiği ifade edildi.
Koronavirüsün ilk kez görüldüğü Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü uzmanları yaptıkları araştırma sonuçlarını düzenledikleri bir brifingle açıkladı. Koronavirüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediği ve bulguların salgının Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediği belirtildi. DSÖ yetkilileri virüsün laboratuvardan yayıldığı yönündeki komplo teorilerini de cevapladı.
Dünyanın gözü bir süredir Çin'de koronavirüs salgınının merkezi olarak gösterilen Vuhan kentine incelemelerde bulunmak için giden Dünya Sağlık Örgütü ekibindeydi. Çin'e gitmeden önce bir dizi diplomatik engelle karşılaşan, sonrasındaysa 14 günlük zorunlu karantina sürelerini dolduran ekip ilk incelemelerinden elde ettikleri sonuçları açıkladıkları bir toplantı düzenledi.
DSÖ ekibi, yapılan araştırmanın yeni bilgiler ortaya çıkardığını ancak salgınla ilgili genel bilgilerin ve salgının resminin önemli ölçüde değiştirmediğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü virüs uzmanı Peter Ben Embarek, koronavirüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediğini ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediğini söyledi.
Öte yandan DSÖ salgının başından beri konuşulan ve tüm dünyada komplo teorilerine sebep olan virüsün laboratuvardan yayıldığı tezinin ise olası görünmediğinin altını çizdi.