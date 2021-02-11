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Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

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Türkiye genelinde uygulanan Çin aşısının ilk dozunun üzerinden 28 gün geçmesiyle, ikinci doz aşı uygulamaları başladı.

Uygulamalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

Telegram hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi.

"Tüm Türkiye aşılanacak"
Erdoğan, paylaşımının devamında "İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.

Devlet Bahçeli de ikinci doz aşıyı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezindeki makamında koronavirüsü aşısı oldu. Twitter hesabından aşı olduğu anları paylaşan Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" dedi.

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