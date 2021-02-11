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İstanbul Bahçelievler'de 15 katlı binada patlama meydana geldi

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Bahçelievler'de 15 katlı bir binanın 6'ncı katındaki boş dairede patlama meydana geldi. 

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İSTANBUL Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi Sokak'ta bulunan 15 katlı bir apartmanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın etkisiyle oluşan dumandan etkilenen bina sakinlerini tahliye etti.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale ederken; bir kişi de hastaneye kaldırıldı. 

Bu arada patlamanın meydana geldiği dairedeki kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. 

Patlamanın meydana geldiği dairede tadilat yapıldığı ve boş olduğu öğrenildi.

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