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Eroin sevkiyatına Cumhuriyet tarihinin en büyük darbesi! Tam 808 kilogram

Gürbulak Gümrük Kapısında, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince TIR'da oluşturulan gizli bölmede 808 kilogram eroin ele geçirildi. Bu miktar, Türkiye’de bu güne kadar gümrük kapılarında tek seferde ele geçirilen eroin miktarı olarak kayıtlara geçti.

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Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gümrük Kapısına gelen Türkiye’ye gireceği beyan edilen yabancı plakalı TIR riskli olarak değerlendirildi.

Şüpheli TIR gümrük sahasına girdiği andan itibaren gözetim altına alınarak gümrük işlemlerini yaptırmak üzere başvurduğunda x-ray taramasına alındı. X-ray taramasında TIR'da taşınan makine yükünün taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine söz konusu TIR ayrıntılı kontroller için arama hangarına sevk edildi.

Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği kontrollerde, narkotik dedektör köpeğin de x-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgeye tepki vermesi üzerine makinenin taban bölümü kesilerek ayrıldı. Yapılan incelemede tonlarca ağırlıktaki makinenin tabanında oluşturulan gizli bölmenin, içerisinde uyuşturucu olan şeffaf paketlerle tamamen doldurulduğu tespit edildi.

Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu anlaşıldı.

Piyasa değeri 400 milyon lira
Gümrük Muhafaza ekiplerinin tarihi operasyonu sonucu makine tabanındaki gizli bölmede yakalanan, 808 kilogram ağırlığındaki eroinin piyasa değerinin yaklaşık 400 milyon lira olduğu belirlendi.

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