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Sivasspor'da Marcelo Goiano'nun sözleşmesi feshedildi

Demir Grup Sivasspor'da 33 yaşındaki Marcelo Goiano'nun sözleşmesi feshedildi.

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Marcelo Goiano'nun sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi. 

Açıklamada, "Demir Grup Sivasspor'umuza imza attığı ilk andan itibaren sporculuğu, kişiliği, profesyonelliği ve duruşuyla herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanan Marcelo Goiano'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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