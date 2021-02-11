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İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sevgiseli Caddesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 

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İSTANBUL Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sevgiseli Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Sancaktepe, Bozhane ve Çavuşbaşı bölgelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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