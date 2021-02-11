BIST 1.546
DOLAR 7,03
EURO 8,53
ALTIN 412,63
HABER /  AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretler nedeniyle 5 günlük program için Ankara'dan uçakla Trabzon'a geldi. Başkan Erdoğan daha sonra karayoluyla memleketi Rize'ye geçti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret ve açılış törenleri için baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretler nedeniyle 5 günlük program için Ankara'dan uçakla Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte helikopterle Rize’nin Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan buradan da Merkez Mahallesi’ndeki evine geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu'dan, Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz koronavirüs aşısı daha gönderildi
ABD'nin Teksas eyaletinde 100 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası 5 ölü
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Şubat 2021)
Nagehan Alçı hakim karşısına çıktı: Beraatimi talep ediyorum
Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın cezası 3 maça indirildi
İngiltere'de görülen koronavirüs mutasyonunun tüm dünyaya yayılacağı düşünülüyor
TUSAŞ, 6 ay içinde 5 motor üretecek!
İstanbul Valiliğinden kar yağışı ve soğuk hava uyarısı
Yorumlar