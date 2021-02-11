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Bursa'da duş almak için banyoya girdi! Kapıyı açan yakınları şok oldu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir genç duş almak için girdiği banyoda ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre iş çıkışı Hamidiye mahallesindeki evine gelen İlkay Döngel (23) duş almak için banyoya girdi. Uzun süre banyodan çıkmayan çocukları için endişelenen aile fertleri kapıyı açtığında Döngel'in hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Şahsın banyoda cansız bir şekilde durduğunu gören ev sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belli olması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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