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Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın cezası 3 maça indirildi

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından verilen 6 maç men cezasında indirime gitti.

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Türkiye Futbol Federasyonunın (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Davalı Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası uygulamıştı.

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